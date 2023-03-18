Bilişim sistemleriyle 1 milyon 800 bin TL´lik dolandırıcılığa 8 gözaltı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da jandarmanın düzenlediği operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak 1 milyon 800 bin TL´lik dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanılarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak Mail Order ödeme yöntemiyle, Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya´da iş yerlerinden alışveriş yaptıkları, aldıkları ürünleri 1 milyon 800 bin TL´ye sattıkları tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli dijital materyallere el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-18 13:25:50
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