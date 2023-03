Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası'nda sıralama atışları yapıldı

Ersin DEMİR-Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde sıralama atışları yapıldı. TGTOF Genel Sekreteri Gökhan Güzel, "Her geçen yıl artan sporcu, antrenör ve hakem sayımızla yükselen bir ivme kazandık" dedi.

Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da deneme atışlarıyla başladı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenleniyor. 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde, malzeme kontrolü ve deneme atışlarının ardından, iki grup halinde erkekler ve kadınlar sıralama atışları yapıldı. Sıralama atışlarının tamamlanmasının ardından takımlar oluşturuldu. Organizasyonun üçüncü gününde, takımlar eleme atışlarını tamamladıktan sonra bireysel ve takım final atışları gerçekleştirilecek.

GÖKHAN GÜZEL: HER GEÇEN YIL BÜYÜYORUZ

Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası hakkında bilgi veren TGTOF Genel Sekreteri Gökhan Güzel, "2023 yılı faaliyet programımızda yer alan Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nı Samsun'da yapıyoruz. Erkek ve kadın olmak üzere büyükler kategorisinde 37 ilden yaklaşık 650 sporcu katılıyor. Bu organizasyon 2023 yılı ilk faaliyetimiz. Yıl içinde faaliyetlerimiz devam edecek. Samsun'da bizi çok güzel ağırlıyorlar. Burada, premium sporcularımız yarışacaklar. Yani en üst kategorideki sporcularımız. Her yıl 12 ile 15 faaliyetimiz oluyor. Geçtiğimiz yıl İslami Dayanışma Oyunlar ve Dünya Göçebe Oyunları'nda milli takım düzeyinde katılım sağladık. 2019 yılında kurulduk. Bununla beraber her geçen yıl büyüyerek ve artan sporcu, antrenör ve hakem sayılarımızla çok yüksek bir ivme kazandık. Türkiye'de en hızlı büyüyen federasyon olarak federasyonumuzu örnek gösterebilirim. Henüz olimpiyatlara katılımımız söz konusu değil ama hedefimiz o yönde diyebilirim" diye konuştu.

SPORCULAR ORGANİZASYONDAN MEMNUN

Sporculardan Hale Firet Çakmak (40), "Yaklaşık 7 yıldır bu camianın içindeyiz. organizasyonlar her geçen gün daha da güzelleşerek devam ediyor. hedefim şampiyonluğa oynamak. Buradaki herkes onu istiyor" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyleyen Ayhan Eker (51), "Bu spor benim için hobiyi geçti, bir tutku oldu. Stres atıyorum. İleri yaştaki tüm insanlara da tavsiye ediyorum. Kürsüye çıkmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu yıl antrenör olarak organizasyonda yer aldığını belirten Recep Şengül (57) ise "Uzak Doğu sporları ile ilgileniyordum. Kore okçuluğunu öğrendim. Daha sonra kendi kültürümüz olan geleneksel okçuluğa başlamak istedim. İyiki de başlamışım. Kullandığımız herşey kendi özümüze ait. Literatürü, kıyafetleri, disiplini. Yani içerisinde kültür var, sanat var, tarih var. Günümüz modern okçuluğunun getirdiği de birçok şey var. Bu organizasyona antrenör olarak katıldım" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gökhan Güzel'in açıklamarı

-Hale Firet Çakmak'ın açıklamarı

-Ayhan Eker'in açıklamaları

-Recep Şengül'ün açıklamaları

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Melih İlhan GÜN

2023-03-18 14:32:36



