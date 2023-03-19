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TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz: Müsabaka gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacağız

DHA

TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz: Müsabaka gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacağız


Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA) TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü günü sıralama atışları ile sona erdi. TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz, "Bu müsabakada dağıtacağımız ödül miktarını üzerine, biz federasyon olarak da bir miktar koyarak deprem bölgesine bağışlayacağız" dedi. 
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlendi. 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde, malzeme kontrolü ve deneme atışlarının ardından, iki grup halinde erkekler ve kadınlar sıralama atışları yapıldı. Sıralama atışlarının tamamlanmasının ardından takımlar oluşturuldu. Organizasyonun üçüncü gününde, takımlar eleme atışlarını tamamladıktan sonra bireysel ve takım final atışlarını gerçekleştirdi. 
`AMACIMIZ BU ATA SPORUMUZU DÜNYAYA TANITMAK´ 
Türk okçusunun ve Türk yayının dünyaya tanıtılması için ulusal alanlarda çalışma yaptıklarını dile getiren TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz, "Salon Büyükler Şampiyonası'nı bu yıl Samsun´da gerçekleştiriyoruz. 37 ilden 640 sporcu burada yarışıyor. 2023 yılında Cumhuriyetimizin de 100. yılı olması itibari ile `Kemankeşler´ de burada turnuvaya katılıyor. Ok ve yay bizim tarihimizde büyük bir yere sahip. Bizler bunun sportif tarafında federasyon olarak 2019 yılında kurulmamız ile sportif açıdan en iyi şekilde temsil etmeye ve sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Uluslararası olarak olimpik bir branş olmadığımız için ulusal turnuvalara katılamıyoruz ama 2022 yılında gerçekleştirilen İslami Oyunlar ile ilk defa bu branşta ülkemizi temsil ettik. Hedefimiz bu ata sporumuzu dünyaya tanıtmak ve uluslararası anlamda turnuvalara katılmak. Türk yayını, Türk okunu ve Türk sporcusunu dünyaya tanımak en büyük amacımız" dedi. 
`MÜSABAKA GELİRLERİNİ DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞLAYACAĞIZ´ 
Sporcu ve kulüplerle yaptıkları görüşmelerin ardından turnuva gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklarını belirten Toksöz, "Bu müsabakada dağıtacağımız ödül miktarını, sporcularımız ve kulüplerimizle yaptığımız istişare sonucunda üzerine biz federasyon olarak da bir miktar koyarak deprem bölgesine bağışlayacağız. Yaşadığımız bu felaket sonrasında düzenlediğimiz ilk müsabaka özelinde böyle bir karar almak istedik. Elimizden geldiğince kendilerinin yanında olmaya çalışacağız" diye belirtti. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Müsabakadan detaylar
-Cengiz Toksöz´ün açıklamaları (HABER -KAMERA: Melih İlhan GÜN-Emre ÖNCEL  SAMSUN DHA)
DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-03-19 12:26:01

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