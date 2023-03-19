Samsun'da cami lojmanında yangın

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tek katlı cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gürgendağı Mahallesi Kaldırım Sokak'taki tek katlı cami lojmanında meydana geldi. Dumanı fark eden cami imamı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Lojman kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-19 16:09:42



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