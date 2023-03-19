Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, Özbekistan uyruklu Bekhruz Ravshanovich Akhmedov'un (28) kullandığı TIR, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada TIR sürücüsü Akhmedov yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu Bekhruz Ravshanovich Akhmedov idaresindeki 80-556-MBA plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüj ve ağaca, ardından da geçtiği karşı şeritte seyir halinde olan Abdurrahman A.´nın kullandığı 01 GU 982 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan TIR sürücüsü Akhmedov, ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-19 16:43:52
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