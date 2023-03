Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı

Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca (TGTOF) düzenlenen Türkiye Şampiyonası sonrası depremzede çocuklar ile gençlere ok talimi yaptırıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvanın ardından depremzede çocuklar ile gençlere ok talimi yaptırıldı. Gaziantep'den Samsun'a geldiğini belirten Bengü Gölbaşı (18), "İlk geldiğimde aslında çok üzgündüm. İnsan, memleketini bırakıp gitmek istemez. Fakat mecbur ve zor durumda kaldığınız zaman, her şarta kabul oluyorsunuz. Fakat buraya geldiğimde herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Bugün de 'Sizi okçuluk kulübüne götüreceğiz' dediklerinde çok şaşırıp, biraz çekindik. Fakat buraya geldiğimizde insanların bize çok içten davrandığını gördük. Şaşırıyoruz ve kendimizi farklı hissediyoruz. Bu etkinlikte katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-03-19



