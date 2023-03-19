Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı

DHA

Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı


Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca (TGTOF) düzenlenen Türkiye Şampiyonası sonrası depremzede çocuklar ile gençlere ok talimi yaptırıldı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvanın ardından depremzede çocuklar ile gençlere ok talimi yaptırıldı. Gaziantep'den Samsun'a geldiğini belirten Bengü Gölbaşı (18), "İlk geldiğimde aslında çok üzgündüm. İnsan, memleketini bırakıp gitmek istemez. Fakat mecbur ve zor durumda kaldığınız zaman, her şarta kabul oluyorsunuz. Fakat buraya geldiğimde herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Bugün de 'Sizi okçuluk kulübüne götüreceğiz' dediklerinde çok şaşırıp, biraz çekindik. Fakat buraya geldiğimizde insanların bize çok içten davrandığını gördük. Şaşırıyoruz ve kendimizi farklı hissediyoruz. Bu etkinlikte katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-03-19 17:01:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşı şeritte otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Karşı şeritte otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü ...
Samsun'da cami lojmanında yangın
YEREL HABERLER Samsun'da cami lojmanında yangın
Terme'yi depreme hazırlıklı hale getirmek için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Terme'yi depreme hazırlıklı hale getirmek için ...
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı
YEREL HABERLER Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı
Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana meydan okuyor - Yeniden
YEREL HABERLER Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana ...
TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz: Müsabaka gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacağız
YEREL HABERLER TGTOF Genel Başkanı Cengiz Toksöz: Müsabaka ...
Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana meydana okuyor
YEREL HABERLER Ladik Saat Kulesi'ndeki 134 yıllık mekanizma, zamana ...
Samsun'da bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı ...
Bocce petank il seçmeleri Alaçam'da yapıldı
YEREL HABERLER Bocce petank il seçmeleri Alaçam'da yapıldı
Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi ...
Samsun Havza Müftülüğü personelinden deprem bölgesine 38 ton un yardımı
YEREL HABERLER Samsun Havza Müftülüğü personelinden deprem bölgesine ...
Çarşamba'da çakmakla oynayan çocuğun perdeyi tutuşturması sonucu evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Çarşamba'da çakmakla oynayan çocuğun perdeyi ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sürüyor
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası ...
Alaçam'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Alaçam'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için proje sınavları yarın yapılacak
YEREL HABERLER Samsun ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Samsun'da liseliler "Çanakkale Destanı" klibi hazırladı
YEREL HABERLER Samsun'da liseliler "Çanakkale Destanı" klibi ...
Terme'de gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna yemek programı
YEREL HABERLER Terme'de gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna ...
Terme'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı etkenliği
YEREL HABERLER Terme'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale ...
Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası'nda sıralama atışları yapıldı
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası'nda ...
Bilişim sistemleriyle 1 milyon 800 bin TL´lik dolandırıcılığa 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bilişim sistemleriyle 1 milyon 800 bin TL´lik ...
Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, boksörlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, boksörlerle bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.