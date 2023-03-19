Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası 640 sporcunun katılımı ile sona erdi



Melih İlhan GÜN / SAMSUN, (DHA) Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü günü sıralama atışları ile sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya 640 sporcu katıldı. Organizasyonun ikinci gününde, malzeme kontrolü ve deneme atışlarının ardından, iki grup halinde erkekler ve kadınlar sıralama atışları yapıldı. Sıralama atışlarının tamamlanmasının ardından takımlar oluşturuldu. Organizasyonun üçüncü gününde, takımlar eleme atışlarını tamamladıktan sonra bireysel ve takım final atışlarını gerçekleştirdi. Samsun´un ulusal ve uluslararası spor faaliyetleri düzenleme konusunda tecrübeli bir il olduğunu söyleyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Tarihimizin önemli bir parçası olan geleneksel okçuluk faaliyetine ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Şampiyonaya katılan tüm görevlilerimiz ve sporcularımızı en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Dereceye giren takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Dereceye giren takım ve sporcular;

Büyük Kadınlar Takım

1. Bursa Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü

2. Konya Meram Belediyespor Kulübü

3. Konya Akşehir Selçuklu Spor Kulübü

Büyük Erkekler Takım

1. İstanbul Sungur Okçuluk Gençlik ve Spor Derneği

2. Bursa Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü

3. İzmir Çekmergen Geneneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü

Büyük Kadınlar Bireysel

1. Elif Mutlu (Karacabey Belediye Spor Kulübü)

2. Zülal İkbal Yılmaz (Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü

3. Sena Keçeci (İstanbul okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

Büyük Erkekler Bireysel

1. Adem Özden (Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü)

2. Emirhan Gerez (Konya Meram Belediyespor Kulübü)

3. Efe Yaylı (Konya Bulcuk Spor Kulübü)DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-03-19 20:02:04



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