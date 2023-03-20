Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde Ufuk A. (29) tartıştığı husumetlisi U.B.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Husumetli olan Ufuk A. ile U.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ufuk A., yanında getirdiği pompalı tüfekle U.B.´ye ateş etti. Yaralanan U.B., çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ufuk A.´yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ufuk A., Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-20 14:08:06
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