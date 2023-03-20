İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdiği iddiasıyla 2 kişi otogarda, 3 kişi ise otomobillerinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, İstanbul'dan otobüsle gelen N.Y. ve kendisini bekleyen M.E.´yi Samsun Otogarı'nda gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerindeki aramalarda 2 paket halinde 162,34 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Soruşturma kapsamında K.D., B.T. ve H.N.Y. de Samsun-Ankara kara yolunda Sarıışık mevkisinde seyir halindeki otomobillerinde yakalandı. Otomobildeki aramada, 1 hassas terazi ele geçirildi.
'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2´si kadın, 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-03-20 14:17:23
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