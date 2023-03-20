İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Y., M.E., K.D., B.T. ve H.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.N.Y., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden K.D. ve N.Y. tutuklandı, B.T. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-20 15:06:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.