Eşini öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Alaçam ilçesinde tartıştığı eşi Havva Dursun'u (46) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Dursun (47), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alaçam´da geçen yıl eylül ayında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Dursun, ailevi nedenlerle tartıştığı eşi 5 çocuk annesi Havva Dursun'u tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Havva Dursun, hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Dursun ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Dursun hakkında Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Dursun, "Sarhoştum, silahı doldur boşalt yapıyordum. Yanlışlıkla vurdum" dedi. Tutuklu sanık, eşe karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-03-20 17:26:24



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