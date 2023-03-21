İlahiyat Fakültesi Dekanı Şahin: Sağlık, ibadetten önce gelir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Şahin: Sağlık, ibadetten önce gelir

DHA

İlahiyat Fakültesi Dekanı Şahin: Sağlık, ibadetten önce gelir


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, sağlıkla ilgili problemleri olan kişilerin ramazan ayında oruç tutmamaları gerektiğini belirterek, insan sağlığının ibadetten önce geldiğini söyledi.
OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, sağlıkla ilgili problemleri olan ya da tedavi olması gereken kişilerin ramazanda oruç tutmamaları gerektiğini ifade etti. Sağlık problemlerinden dolayı oruç tutamayan kişilere herhangi bir vebal yüklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Kur'an-ı Kerim hasta olanların oruç tutmamalarını, hafif hastalıklarda ise tutabileceğini ifade ediyor. Bu sebeple biz, sağlık ve tedavilerle ilgili konularda vatandaşlarımıza sağlığı öncelikli tutmalarını, tedavi olduktan sonra kaza etmelerini söylüyoruz" dedi.
`RAMAZAN, İNSANIN TEMEL ÖZELLİKLERİNE HİZMET EDER´
Ramazan ayının, insanın hayatında üç temel özelliğine hizmet ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "İnsanın temel özellikleri, biyolojik yapısı, ruhsal yapısı ve sosyal yapısıdır. Biyolojik yapısında her canlıda olduğu gibi insanın da canlılığını devam ettirmesi için gıda almaya ihtiyacı vardır. Bir de türünü devam ettirme ihtiyacı vardır. Ruhsal yönümüzde huzurlu olmaya, mutlu olmaya, insanlarla barışık olmaya ihtiyacı olan bir yöndür. İnsanın üçüncü yönü ise sosyal yönüdür. İnsan birey olarak yaşayamaz, genel itibarıyla insanca yaşayabilmesi için toplumsal bir yapıda bulunması gerekir. Ramazan ayı, toplumun içinde insanın mutlu ve huzurlu olabilmesi, adil olabilmesini, paylaşımcı olabilmesi yönüne de hizmet eder. Bu üç temel özelliği ramazan ayı her şeyiyle karşılamaktadır" diye konuştu.
'VEBAL YA DA GÜNAH DEĞİL'
"Bireysel anlamda insanın sağlığı, ibadetinden önce gelir" diyen İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, "Ramazan ayında randevularınız vardır. Bu diş veya farklı alanda olabilir. Tedavilerimiz vardır veya orucun kişinin sağlığına büyük bir risk oluşturacağını değerlendirdiği yönünde doktorun talimatı vardır. 'Oruç tutma, düzenli olarak ilaçlarını al, gıdalarını al' diyordur. Bunlara vatandaşlarımızın uyması bir vebal ya da günah değildir. Bu bilinçle ramazan ayını yaşamalıyız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-03-21 09:34:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapse ...
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı oldu
YEREL HABERLER Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday ...
Çarşamba'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Samsun'da yol kenarındaki heyelana fore kazıkla önlem alınıyor
YEREL HABERLER Samsun'da yol kenarındaki heyelana fore kazıkla önlem ...
Kavak'ta arıcılara arı hastalıkları ile mücadele eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Kavak'ta arıcılara arı hastalıkları ile mücadele ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı (2)
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi ...
Uzmanından ramazan için beslenme önerileri
YEREL HABERLER Uzmanından ramazan için beslenme önerileri
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi ...
Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Salıpazarı'nda yağışlar heyelana neden oldu
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda yağışlar heyelana neden oldu
Havza'da jandarmadan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Havza'da jandarmadan şehit ailelerine ziyaret
Samsunspor judo takımı, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Samsunspor judo takımı, Türkiye şampiyonasından ...
Samsun'da "Çanakkale ve Atatürk" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Samsun'da "Çanakkale ve Atatürk" sergisi açıldı
Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası 640 sporcunun katılımı ile sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası 640 sporcunun ...
Samsun'da Keşif Kampüsü sınavlarına 1176 öğrenci katıldı
YEREL HABERLER Samsun'da Keşif Kampüsü sınavlarına 1176 öğrenci ...
Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası ...
Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar ile gençler ok talimi yaptı
Karşı şeritte otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Karşı şeritte otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü ...
Samsun'da cami lojmanında yangın
YEREL HABERLER Samsun'da cami lojmanında yangın
Terme'yi depreme hazırlıklı hale getirmek için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Terme'yi depreme hazırlıklı hale getirmek için ...
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı
YEREL HABERLER Samsunspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.