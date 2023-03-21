İlahiyat Fakültesi Dekanı Şahin: Sağlık, ibadetten önce gelir



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, sağlıkla ilgili problemleri olan kişilerin ramazan ayında oruç tutmamaları gerektiğini belirterek, insan sağlığının ibadetten önce geldiğini söyledi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, sağlıkla ilgili problemleri olan ya da tedavi olması gereken kişilerin ramazanda oruç tutmamaları gerektiğini ifade etti. Sağlık problemlerinden dolayı oruç tutamayan kişilere herhangi bir vebal yüklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Kur'an-ı Kerim hasta olanların oruç tutmamalarını, hafif hastalıklarda ise tutabileceğini ifade ediyor. Bu sebeple biz, sağlık ve tedavilerle ilgili konularda vatandaşlarımıza sağlığı öncelikli tutmalarını, tedavi olduktan sonra kaza etmelerini söylüyoruz" dedi.

`RAMAZAN, İNSANIN TEMEL ÖZELLİKLERİNE HİZMET EDER´

Ramazan ayının, insanın hayatında üç temel özelliğine hizmet ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "İnsanın temel özellikleri, biyolojik yapısı, ruhsal yapısı ve sosyal yapısıdır. Biyolojik yapısında her canlıda olduğu gibi insanın da canlılığını devam ettirmesi için gıda almaya ihtiyacı vardır. Bir de türünü devam ettirme ihtiyacı vardır. Ruhsal yönümüzde huzurlu olmaya, mutlu olmaya, insanlarla barışık olmaya ihtiyacı olan bir yöndür. İnsanın üçüncü yönü ise sosyal yönüdür. İnsan birey olarak yaşayamaz, genel itibarıyla insanca yaşayabilmesi için toplumsal bir yapıda bulunması gerekir. Ramazan ayı, toplumun içinde insanın mutlu ve huzurlu olabilmesi, adil olabilmesini, paylaşımcı olabilmesi yönüne de hizmet eder. Bu üç temel özelliği ramazan ayı her şeyiyle karşılamaktadır" diye konuştu.

'VEBAL YA DA GÜNAH DEĞİL'

"Bireysel anlamda insanın sağlığı, ibadetinden önce gelir" diyen İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, "Ramazan ayında randevularınız vardır. Bu diş veya farklı alanda olabilir. Tedavilerimiz vardır veya orucun kişinin sağlığına büyük bir risk oluşturacağını değerlendirdiği yönünde doktorun talimatı vardır. 'Oruç tutma, düzenli olarak ilaçlarını al, gıdalarını al' diyordur. Bunlara vatandaşlarımızın uyması bir vebal ya da günah değildir. Bu bilinçle ramazan ayını yaşamalıyız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-21 09:34:28



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