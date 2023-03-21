'Depremzedelerin hayat standartları aniden değişti; en büyük sorun barınma ve istihdam'



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şahin, deprem felaketi ile insanların hayat standartlarının aniden değiştiğini belirterek, "Bölgeden yurdun farklı noktalarına göç etmek zorunda kalan insanlarımızın en önemli sorunları; barınma ve istihdam" dedi.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin travmatik bir süreç yaşadıklarını belirtti. Deprem felaketi ile insanların hayat standartlarının aniden değiştiğini belirterek, "Travmatik süreçlerin etkisi, herkeste farklıdır. Bireyin yaşı, cinsiyeti, kişiliği, medeni durumu, sosyoekonomik düzeyi, yaşadığı coğrafyanın tarihi ve kültürel özellikleri gibi birçok değişkenin etkisi altındadır" dedi.

Doç. Dr. Şahin, ailesini ya da yakınlarını kaybedenleri, malları zarara uğrayanları veya süreci herhangi bir kayıp yaşamadan atlatanları hatırlatıp, depremin etkilerinin tek tek değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Deprem felaketinin ardından ülke içinde nüfus hareketliliğinin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, "Depremin coğrafi boyutu, dikkate alındığında 11 ilimiz doğrudan etkilendi. Bölgeden yurdun farklı noktalarına göç etmek zorunda kalan insanlarımızın en önemli sorunları; barınma ve istihdam. Bu sorunlar, devletin ve milletin desteğiyle geçici de olsa önemli ölçüde çözüme kavuşturulmakta. İstihdam konusunda vasıflı meslek elemanlarının çalışma hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldığında, bu sorun da önemli ölçüde çözülecektir. Fakat göç eden insanımızın depremden önceki hayat standartlarına ulaşması, kısa zamanda mümkün görünmemektedir" diye konuştu. (DHADHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-21 09:57:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.