Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesindeki otel odasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 460 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi´ndeki bir otel odasından irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Odada yapılan aramalarda, 460 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 850 TL ele geçirildi. Odada kalan E.B. gözaltına alındı. Operasyon sırasında odadaki 1 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-21 13:50:34



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