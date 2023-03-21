Samsun'da down sendromlu bireylerden 'farkındalık' yürüyüşü

Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Down sendromlu bireyler ile ailelerinin katıldığı yürüyüşte, 'Farklıyız ama biz de varız' mesajı verildi.
Down sendromlu bireylere karşı ön yargı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, izole edilmeden yaşamlarını sürdürmeleri ve farkındalığın oluşturulması için yürüyüş düzenlendi. Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yapılan yürüyüşte konuşan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci, "Down sendromu hakkında bir şey bilmeyenler, genelde bu çocukları dışlıyor. Toplumun içerisinde biz de varız. Farklıyız ama farklılıkları kabul etmenin bizi insan yaptığını unutmamalıyız. Şu unutulmamalı ki; down sendromlu çocukların potansiyellerini tam olarak sergileyebilmeleri için toplumun duyarlılığına ihtiyaçları vardır. Down sendromlu çocuklar, biraz geç öğrenebilirler; yavaş büyüyebilirler ama iyi bir eğitim ile kendi hayatlarını sürdürebilecek seviyeye gelirler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-03-21 14:04:41
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