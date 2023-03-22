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SMA değil, Eliz Lina kazandı

DHA

SMA değil, Eliz Lina kazandı


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)MALATYA´da depremde evleri hasar görünce Samsun´a yerleşmek zorunda kalan Polat ailesi, SMA TİP-1 hastası 19 aylık kızları Eliz Lina için başlatılan kampanyayı burada tamamladı. Tedavi için gerekli parayı hayırseverlerden toplayan aile, Eliz Lina´nın savaşı kazandığını belirtti. Oktay Polat (36), "Kızımız bu savaşı kazandı, inşallah 15-20 gün içerisinde evrak işlemlerini tamamladığımızda Almanya´ya, yani ilacına uçuracağız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya´da evleri hasar görünce Samsun´a gelip, hayırsever bir ailenin açtığı eve yerleşen Polat ailesi, SMA TİP-1 hastası 19 aylık kızları Eliz Lina için başlattıkları yardım kampanyasına burada devam etti. Valilik izniyle başlatılan ve Samsun´da tamamlanan kampanya sonunda Polat ailesi, gerekli evrakları tamamladıktan sonra Almanya´ya gidecek. Oktay Polat, "Kızımız SMA savaşını kazandı. Samsun´a geldiğimizde kampanyamız yüzde 90´daydı. Burada güzel bir ivme yakaladık ve kampanyayı bitirdik. Bizim için zor bir süreçti. Bazen mutluluğumuzu kelimelere sığdıramıyoruz. Samsun halkı ve hayırseverlerimiz bizlere destek olarak acımızı bir nebze de olsa unutturdular. Mutluluğumuzu yaşamamıza sebep oldular. Toz tanesi kadar emeği olan herkesten Allah razı olsun. Kızımız bu savaşı kazandı, inşallah 15-20 gün içerisinde evrak işlemlerini tamamladığımızda Almanya´ya, yani ilacına uçuracağız. İnsanların kapılarını çaldık. Gerek hayır dualarını gerekse 1 liralarını aldık. Bir baba olarak kapı kapı gezdim. Bu mücadeleyi kazandık. Halkımızın diğer SMA hastalarına da destek olmalarını istiyorum. Sizlerin desteğiyle yüksek denilen bu paralar toplanıyor" dedi.
`MALATYA´DA SÖZÜMÜZ VARDI´
Samsun´dan çok fazla destek aldıklarını belirten Oktay Polat, "Acımızı unutturmak ve paranın toplanması vesilesiyle güzel bir organizasyon yaptılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Malatya´da sözümüz vardı, `Malatya´yı mor balonlarla süsleyeceğiz´ demiştik. Kendi memleketimizde yapmak nasip olmadı. Burada yaptık, sağ olsunlar bize bu mutluluğu yaşattılar. Malatya´daki depremzede evlatlarımızı da unutmadık. 300 evladımız için pasta gönderdik. Onlar da `Eliz kazandı´ diye haykırdılar. Bu süreci birlikte atlattık" ifadelerini kullandı.
`KORKUYLA YAŞIYORDUK´
Bir yıl boyunca kaybedecekleri korkusuyla yaşadıklarını belirten anne Gizem Polat (27) ise "Yoğun bakıma düşersek ne yaparız, düşüncesiyle yaşıyorduk. Bir yılımız hep böyle geçti. Ölümcül bir hastalık olması bizi aşırı yıprattı. Çok şükür bitti. Tüm Türkiye evladımızı, kendi evladı yerine koyduğu için onlara minnettarız. Tüm kampanyalar bitebilir, lütfen hepsine destek olun. Bizim kampanyamız sizlerin desteğiyle bitti. İnşallah Eliz´in yürüdüğü ve koştuğu günleri de göstereceğiz. Samsun halkı ilk geldiğimiz günden bu yana bizi destekledi. Maddi ve manevi olarak çok yardımcı oldular. Haberimiz olmadan bizlere kutlama yaptılar. Büyük bir sürpriz oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-22 10:38:11

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