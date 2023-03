Hüseyin Eroğlu: Şampiyon olmak için Altınordu maçından 3 puan almalıyız

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig lideri Yılport Samsunspor, cuma günü kendi sahasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri´nde sürdürüyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda Altınordu´ya 1-0 yenildikten sonra son 17 maçtır yenilmeyen Samsunspor, bu 17 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlikle lig liderliğine yükseldi.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Mart ayı fikstürlerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Önemli bir seri yakaladık. Baktığınızda zirveye kadar geldik. Önemli olan zirvede kalmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. Mart ayında zor bir fikstürümüz vardı. Şu an dört maç geride kaldı. Üç maçımız daha var. En son 1 Nisan'da bir maçımız var. Cuma, Salı ve Cumartesi günü 8 günde 3 maç oynayacağız. Diğer maçlardan ziyade en önemli maçımız Cuma günü oynayacağımız Altınordu maçı" dedi.

Altınordu maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Eroğlu, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp iç saha, dışı saha kazanmak için oynayıp ve 3 puan aldıktan sonra da en azından biraz daha hedefe yaklaşmamızın bizim için değerli ve önemli olduğunu hem ben, hem futbolcularım çok iyi biliyor. Bu süreci iyi bir şekilde fiziksel, mental bir takım düşüşler yaşanabiliyor ama Biz o güçlü Samsunspor sahadaki duruşu, güçlü oyunu ve rekabet ortamındaki birçok oyuncumuzun hazır durumda olması bizim için bir artı. Cuma, Salı ve Cumartesi günü 3 maç var. Her oyuncuya ihtiyacımız var bizim için ilk hedef Cuma günü oynayacağız. Maçtan 3 puanla ayrılmak. Madem sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız" diye konuştu.

"SON 3 MAÇI 8 GÜNDE OYNADIK"

Son 3 maçı 8 günde oynadıklarını dile getiren Eroğlu, "İki tanesini deplasmanda bir tanesini de iç sahada oynadık. İç sahadaki maçtı yoğun ve güçlü bir oyunla kazandık. Diğer maçlarda özellikle Sakarya maçı belki ilk yarı 3-4 farkla öne geçecektik. Böyle bir maçtı. Maçların 1-0´dan sonra skorunu arttırılamaması ikinciliği bulamamak ister istemez sonuçta bu lig zor bir lig. Her takımın bir hedefi var. Geçtiğimiz hafta da baktığınızda Gençlerbirliği takımı belki altlarda görünebilir ama şu an kadro yapısını belki sezon başı kurgulamış olsalar şu an Play-Off'a yakın olacaktı. Onlar da ikinci yarının önemli takımlarından biri. Bazen tabii ki kazanmak değerli ve önemli oluyor. Çünkü her zaman istediğin ritmi oyunu tutturamıyorsun. Biz de maçta oyunu tutma anlamında değişikliğimizi yaptık Çünkü bazı oyuncularımıza yük binmişti. Bunu değiştirdik. Önemli olan deplasmandan kazanarak dönmekti. Bazen futbol takımlarında her maç güçlü oyun ortaya çıkmayabiliyor. Rakibin de tabii ki bu gücüyle orantılı. Bundan sonra kalan 8 maçımız var. Belki yine böyle anlar yaşanacak. Ama biz sahada kazanma adına her şeyimizi ortaya koyup 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bütün rakipler zor. Hedefimiz tabii ki öncelikle iç sahadaki maçta cuma günü 3 puanla ayrılmak" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftara da seslenen Eroğlu, "İlk gün söylemiştim. Eğer şampiyon olacaksak, 11 yıl sonra Süper Lig'de olacaksak taraftarla birlikte olacağımızı, onların desteğiyle, bunu başaracağımızı söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. 5 maç var içeride. Bunları kazandığımız takdirde zaten büyük ihtimalle hedefimize ulaşacağız. Ama şu 5 maçta da onların önemli desteğine ihtiyacımız var. Çünkü saha içerisinde bazen oyuncularımda hata yapabiliyor. Bazen düşüş yaşayabiliyor. Onlara vereceği pozitif destek bizi bir anda canlandıracak. Çünkü kritik anda taraftarımızın son haftalarda yaptığı o destek bize performans artışına neden oluyor. Beklentimiz yine o yönde. Ne kadar çok gelirlerse, ne kadar çok bizi desteklerlerse o kadar daha hedefe çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var" dedi.

