Hüseyin Eroğlu: Şampiyon olmak için Altınordu maçından 3 puan almalıyız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Eroğlu: Şampiyon olmak için Altınordu maçından 3 puan almalıyız

DHA

Hüseyin Eroğlu: Şampiyon olmak için Altınordu maçından 3 puan almalıyız


Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig lideri Yılport Samsunspor, cuma günü kendi sahasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri´nde sürdürüyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda Altınordu´ya 1-0 yenildikten sonra son 17 maçtır yenilmeyen Samsunspor, bu 17 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlikle lig liderliğine yükseldi.
Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Mart ayı fikstürlerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Önemli bir seri yakaladık. Baktığınızda zirveye kadar geldik. Önemli olan zirvede kalmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. Mart ayında zor bir fikstürümüz vardı. Şu an dört maç geride kaldı. Üç maçımız daha var. En son 1 Nisan'da bir maçımız var. Cuma, Salı ve Cumartesi günü 8 günde 3 maç oynayacağız. Diğer maçlardan ziyade en önemli maçımız Cuma günü oynayacağımız Altınordu maçı" dedi.
Altınordu maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Eroğlu, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp iç saha, dışı saha kazanmak için oynayıp ve 3 puan aldıktan sonra da en azından biraz daha hedefe yaklaşmamızın bizim için değerli ve önemli olduğunu hem ben, hem futbolcularım çok iyi biliyor. Bu süreci iyi bir şekilde fiziksel, mental bir takım düşüşler yaşanabiliyor ama Biz o güçlü Samsunspor sahadaki duruşu, güçlü oyunu ve rekabet ortamındaki birçok oyuncumuzun hazır durumda olması bizim için bir artı. Cuma, Salı ve Cumartesi günü 3 maç var. Her oyuncuya ihtiyacımız var bizim için ilk hedef Cuma günü oynayacağız. Maçtan 3 puanla ayrılmak. Madem sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız" diye konuştu.
"SON 3 MAÇI 8 GÜNDE OYNADIK"
Son 3 maçı 8 günde oynadıklarını dile getiren Eroğlu, "İki tanesini deplasmanda bir tanesini de iç sahada oynadık. İç sahadaki maçtı yoğun ve güçlü bir oyunla kazandık. Diğer maçlarda özellikle Sakarya maçı belki ilk yarı 3-4 farkla öne geçecektik. Böyle bir maçtı. Maçların 1-0´dan sonra skorunu arttırılamaması ikinciliği bulamamak ister istemez sonuçta bu lig zor bir lig. Her takımın bir hedefi var. Geçtiğimiz hafta da baktığınızda Gençlerbirliği takımı belki altlarda görünebilir ama şu an kadro yapısını belki sezon başı kurgulamış olsalar şu an Play-Off'a yakın olacaktı. Onlar da ikinci yarının önemli takımlarından biri. Bazen tabii ki kazanmak değerli ve önemli oluyor. Çünkü her zaman istediğin ritmi oyunu tutturamıyorsun. Biz de maçta oyunu tutma anlamında değişikliğimizi yaptık Çünkü bazı oyuncularımıza yük binmişti. Bunu değiştirdik. Önemli olan deplasmandan kazanarak dönmekti. Bazen futbol takımlarında her maç güçlü oyun ortaya çıkmayabiliyor. Rakibin de tabii ki bu gücüyle orantılı. Bundan sonra kalan 8 maçımız var. Belki yine böyle anlar yaşanacak. Ama biz sahada kazanma adına her şeyimizi ortaya koyup 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bütün rakipler zor. Hedefimiz tabii ki öncelikle iç sahadaki maçta cuma günü 3 puanla ayrılmak" şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Taraftara da seslenen Eroğlu, "İlk gün söylemiştim. Eğer şampiyon olacaksak, 11 yıl sonra Süper Lig'de olacaksak taraftarla birlikte olacağımızı, onların desteğiyle, bunu başaracağımızı söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. 5 maç var içeride. Bunları kazandığımız takdirde zaten büyük ihtimalle hedefimize ulaşacağız. Ama şu 5 maçta da onların önemli desteğine ihtiyacımız var. Çünkü saha içerisinde bazen oyuncularımda hata yapabiliyor. Bazen düşüş yaşayabiliyor. Onlara vereceği pozitif destek bizi bir anda canlandıracak. Çünkü kritik anda taraftarımızın son haftalarda yaptığı o destek bize performans artışına neden oluyor. Beklentimiz yine o yönde. Ne kadar çok gelirlerse, ne kadar çok bizi desteklerlerse o kadar daha hedefe çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hüseyin Eroğlu´nun açıklamaları
Antrenmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-03-22 15:52:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza'da Sağlık Haftası Halk Koşusu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Havza'da Sağlık Haftası Halk Koşusu gerçekleştirildi
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 ...
Havza'da Kılavuz Ormanı Mesire Alanı ve Millet Bahçesi Projesi çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Havza'da Kılavuz Ormanı Mesire Alanı ve Millet ...
Kavak'ta Arıcılara arı bakımı ve hastalıkları semineri
YEREL HABERLER Kavak'ta Arıcılara arı bakımı ve hastalıkları ...
Samsunspor, Altınordu maçını kazanarak Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemiyor
YEREL HABERLER Samsunspor, Altınordu maçını kazanarak Süper Lig ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ramazan ...
'Türkiye'de, son 22 yılın en kurak ocak ve şubat ayı yaşandı'
YEREL HABERLER 'Türkiye'de, son 22 yılın en kurak ocak ve şubat ayı ...
SMA değil, Eliz Lina kazandı
YEREL HABERLER SMA değil, Eliz Lina kazandı
MHP Havza İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MHP Havza İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yapıldı
Okul Sporları Bocce Küçükler Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Okul Sporları Bocce Küçükler Kız-Erkek İl Birinciliği ...
Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünden Kaymakam Zaman'a ziyaret
YEREL HABERLER Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünden Kaymakam Zaman'a ...
Bafra'da Nevruz Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Bafra'da Nevruz Bayramı kutlandı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
SAMDOB "Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER SAMDOB "Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinliği ...
Kavak'ta lavanta yetiştiriciliği eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Kavak'ta lavanta yetiştiriciliği eğitimi verilecek
Havza Müftülüğünce ramazan ayı hazırlıkları görüşüldü
YEREL HABERLER Havza Müftülüğünce ramazan ayı hazırlıkları görüşüldü
Havza'da tiyatro ile çocuklara orman sevgisi aşılanacak
YEREL HABERLER Havza'da tiyatro ile çocuklara orman sevgisi ...
Bafra'da vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Bafra'da vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı
Samsun'da down sendromlu çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi
YEREL HABERLER Samsun'da down sendromlu çocuklar Kızılırmak Deltası ...
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "Yaşlılara Saygı Haftası" mesajı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "Yaşlılara Saygı ...
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ile araçtaki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ile araçtaki kişi ...
Kuraklık riskine karşı tarımda su israfının önlenmesi önerisi
YEREL HABERLER Kuraklık riskine karşı tarımda su israfının önlenmesi ...
Samsun'da down sendromlu bireylerden 'farkındalık' yürüyüşü
YEREL HABERLER Samsun'da down sendromlu bireylerden 'farkındalık' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.