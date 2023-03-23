'Betonun reçetesine uyulmalı'



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite Kontrol Laboratuvarı Şefi İnşaat Mühendisi Zeynep Tataroğlu, "Beton sahaya gittiğinde döküm esnasında kesinlikle ekstra su verilmemesi gerekiyor. Daha öncesinden beton için hazırlanan reçetede gerekli olan su, katkı ve çimento miktarları belirlenmiş olduğu için ekstra suya gerek duyulmamakta. Vibrasyon işlemi tamamlanarak kalıplara dökülen beton, kalıplar söküldükten sonraki 7 gün boyunca sulanması gerekiyor. Bu sulama işlemi, dayanım alması ve ekonomik ömrü için gerekli bir işlemdir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda uzman ekipler tarafından beton analizi yapılıyor. Belediyenin yol yapımında ve diğer yapı inşaatlarında kullandığı betonun analizi ile özel firmaların yaptığı yapılardan da numuneler alınıp betonun dayanıklılığı ve kalitesi kontrol ediliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite Kontrol Laboratuvarı Şefi İnşaat Mühendisi Zeynep Tataroğlu, betonun kalite standartlarına uygun olması için bir dizi işleminden geçtiğini belirtti. Geçen yıl, Kalite ve Kontrol Laboratuvarı'nda 12 bin beton basınç testi yaptıklarını söyleyen Tataroğlu, ayrıca 270 adet beton karot numunesi alındığını, 100 set konkasörde kırılmış agregalar için tüm fiziksel deneylerin yapıldığını, 65 beton dizaynı ve 48 santral kalibrasyonu işlemlerini yaptıklarını ifade etti. Yapılara uygulanacak betonlardan alınan numunelerin, basınç dayanım testlerine tabi tutulduğunu anlatan Tataroğlu, "Bizim için betonun işlenebilir, dayanıklı ve ekonomik olması gerekir. Deneyleri yapmadan önce kullandığımız agreganın, çimentonun, suyun ve katkının kalite standardına uygun olup olmadığına bakıyoruz ve kalite standardına uygun olan malzemelerle betonu üretmeye başlıyoruz. Sahaya giden her betondan numuneler alınıyor. Bu numuneler laboratuvara geliyor. Kalıplarından çıkan betonlar 7 ve 28 günlük basınç dayanım testlerine tabi tutuluyor. Burada bizim için kriter, 28 günlük basınç dayanımı. Bu sürede basınç dayanımının ilgili beton sınıfındaki kriterleri sağlaması gerekir. Laboratuvarımızda 1 günde 100 beton analizi yapılıyor" dedi.

BETONA EKSTRA SU KARIŞTIRILMAMALI

Yapı, zemin veya asfaltta kullanılan betonun, kalıplar söküldükten sonraki ilk 7 gün boyunca sulanması gerektiğine vurgu yapan Tataroğlu, "Beton karışımı dizaynında dikkate aldığımız bazı kriterler var. Agregalarımızı sınıflandırdıktan sonra, belli bir elek analizi sınıflandırmasına ve belli bir granülometride olması gerekiyor. Bu betonun hem pompalanabilirliği hem de işlenebilirliği için önemli bir kriter. Beton sahaya gittiğinde ise döküm esnasında kesinlikle ekstra su verilmemesi gerekiyor. Daha öncesinden beton için hazırlanan reçetede gerekli olan su, katkı ve çimento miktarları belirlenmiş olduğu için ekstra suya gerek duyulmamakta. İşçisinden mühendisine herkesin bu konuda sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum. Vibrasyon işlemi tamamlanarak kalıplara dökülen beton, kalıplar söküldükten sonraki 7 gün boyunca sulanması gerekiyor. Bu sulama işlemi, dayanım alması ve ekonomik ömrü için gerekli bir işlemdir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-23 11:11:09



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