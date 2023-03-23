Aynı caddede oturan mahalleliler 2 dakika arayla iftar yapıyor



Emre ÖNCELMelih İlhan GÜN/ TERME (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu´nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi sakinleri, evlerinin karşılıklı olmasına rağmen, oruçlarını 2 dakikalık arayla açtı.

Samsun il merkezine 76 kilometre uzaklıktaki Ampartepe Mahallesi ile Ordu il merkezine 79 kilometre uzaklıktaki Şentepe Mahallesi´ni yaklaşık 7 metrelik yol ayırıyor. İki kentin tam ortasında kalan bölgede oturan ve 5 adımla il değiştirebilen mahalleliler, oruçlarını 2 dakikalık arayla açıyor.

'HEM SAMSUNLU HEM ORDULUYUM'

Ordu´da ikamet eden, Samsun´da ise dükkan işleten Turan Kışla (52), "Şu anda bir tarafımda Samsun´un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi, diğer tarafımda ise Ordu´nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi var. Ezanlarımız arasında 2 dakikalık bir ara var. Ordu, Samsun´a göre 2 dakika daha erken okuyor. Daha sonrasında ise Samsun´da ezan okunuyor. Buranın her bir noktasında akrabalarımız var. Ordu´da arama yaparsak 452´yi, Samsun´da arama yaparsak 362 alan kodunu çeviriyoruz. Farklı ülkelerden insanlar buraya geliyor. Buraya gelenler çok şaşırıyor. Ben hem Samsunlu hem de Orduluyum. İş yerim Samsun´da, ikametim ise Ordu´da. İş yerimle ilgili bir yere işlem yapacaksam Samsun´da, ikametimle ilgili bir işlem yapacaksam Ordu´da yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'NEREDEYSEM ORANIN EZANIYLA İFTAR YAPIYORUM'

Ordu ile Samsun´un tam ortasında röportaj verdiğini belirten Yaşar Tıngır (60), "Burası tarihi bir yer. Eskiden Ambartepe Mahallesi çok kalabalıktı. Çok fazla iş yeri mevcuttu, hafta sonu çok yoğun oluyordu. Artık burası eskisi gibi değil. Yolların bir kısmını Ordu, diğer kısmını ise Samsun´daki belediye yaptı. Her iki belediyeden de hizmet görüyoruz. Ben Ordu´nun Şentepe Mahallesi´nde ikamet ediyorum, dükkanım ise Samsun´un Terme ilçesinde. Aslen Orduluyum. İftarımızı 2 dakika arayla yapıyoruz. Önce Ordu´da ezan okunuyor, daha sonrasında ise Samsun´da. Arada çok da bir fark yok. İftarımı ezan okunduğunda neredeysem ona göre yapıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCELMelih İlhan GÜN

2023-03-23 21:48:15



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