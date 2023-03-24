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Samsun'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu : 11 gözaltı

DHA

Samsun'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu : 11 gözaltı


Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 10 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 78 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüpheliler; B.K., E.O., N.K., B.K., R.G., H.K., E.K., R.K., N.T., M.C.G. ve M.T. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-03-24 17:25:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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