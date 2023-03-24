Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 19 gözaltı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da uyuşturucu ticaretine yönelik 9 ilçede düzenlenen `Kökünü Kurutma Operasyonu´nda 19 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentin huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi. Eş zamanlı olarak 9 ilçede düzenlenen operasyonda, `Torbacı´ olarak tabir edilen 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 571 gram toz esrar, 669 gram kubar esrar, 38 gram metamfetamin, 4 kök kenevir bitkisi, 14 adet sentetik ecza, 2 adet satışa hazır fişek tabir edilen uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 179 tabanca mermisi, 6 bin 580 dal dolu makaron, 9 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-03-24 17:58:05
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