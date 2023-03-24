Samsunspor - Altınordu: 2-0

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Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - STAT :19 Mayıs

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Sabri Öge

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Harris (Dk. 85 Ali Ülgen), Yunus Emre Çift, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu (Dk. 60 Cihan Kahraman), Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 60 Soner Aydoğdu), Benasser, Osman Öztürk, Fofana (Dk. 76 Ahmet Sağat), Tanque (Dk. 85 Tomane).

ALTINORDU: Ali Emre Yanar Kerim Alıcı (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Ali Dere, Kubilay Aktaş, Erdi Dikmen, Metehan Yılmaz (Dk. 71 Recep Aydın), Şeref Özcan (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Emirhan Aydoğan, Ali Özgün, Kürşad Sürmeli (Dk. 79 Ahmet Dereli), Emircan Gürlük (Dk.46 Ahmet İlhan Özek)

GOLLER: Dk. 68 (P) Tanque, Dk. 89 Soner Aydoğdu (Samsunspor)

SARI KARTLAR : Metehan Yılmaz, Erdi Dikmen, Emirhan Aydoğan (Altınordu)

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Altınordu'yu sahasında 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

10´uncu dakikada Emirhan Aydoğdu´nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Erdi Dikmen´in kafa vuruşu üsten auta gitti.

35´inci dakikada gelişen Altınordu atağında verkaçlar ile son çizgiye inen Ali Dere´nin içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Ali Özgün´ün şutunu kaleci uzaklaştırdı.

66´ncı dakikada Alim Öztürk´ün ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü. Dönen topa Douglas Tanque vurmak isterken Erdi Dikmen´in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

68´inci dakikada penaltı noktasının başına geçen Tanque topu ağlara gönderdi: 1-0.

88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içine giren Ahmet Sağat'ın şutu direğin dibinden auta gitti.

89'ncu dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Soner Aydoğdu, yerden düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşma Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-03-24 22:17:16



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