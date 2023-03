Samsun'da sergilenen Togg'a yoğun ilgi

Emre ÖNCELMelih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen Togg'un SUV modeli, yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un SUV modeli, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Meydanı dolduran vatandaşlar, aracı yakından inceleme fırsatı buldu. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı duyurulan Togg'un, 'kırmızı' rengi Samsun'a getirildi. Vatandaşlar, Togg´u beğendiklerini söyleyerek fotoğraf ve video çekti.

Aracın çok güzel olduğunu belirten Halil Hakan Koç (49), "Çok güzel yapılmış, harika bir otomobil. Beğendik, beğendiğimiz için de başvuruda bulunduk. SUV modellerin içerisinde yapılan en güzel arabalardan bir tanesi. İç dizayn, teknolojik yapısı ve menzili her yönüyle on numara yapılmış bir araba. İçine de oturdum, çok konforlu. Yerli ve milli olması da çok gurur verici. Heyecanlı ve aynı zamanda duygusalız" dedi.

TÜRKİYE'NİN GURURU

"Türkiye'nin gururunu görmeye geldik" diyen Nimet Kisvet (49) ise "Gerçekten çok efsanevi üretilmiş bir otomobil olmuş. Ben bu arabayı alabilmeyi çok isterdim. Alacak olan herkese Allah yardım etsin, çok fazla başvuru var. Çok konforlu ve kaliteli görünüyor. Mühendislerimizin ellerine sağlık. Yerli ve milli olması da çok gurur verici. Umarım daha birçok alanda bu şekilde adımızı duyururuz" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİLERİN ÇOK ÖTESİNDE'

Fevkalade güzel bir araba üretildiğini söyleyen Ergin Yazıcıoğlu (55) da "Beklentilerin çok ötesinde. Menzili uzadığında rakip tanımayacağını düşünüyorum. Her şey düşünülmüş ve kusursuz yapılmış. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Yerli ve milli olmasından dolayı da gurur duyuyoruz. Her yönüyle vatandaşın beklentisini karşılayacak şekilde ürettiler. Tüm segmentlerde çok ciddi anlamda müşteri kitlesine hitap edecek bir otomobil olmuş" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Melih İlhan GÜN

2023-03-25



