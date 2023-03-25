Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde D.A. (20), bir hafta önce tartıştığı S.T.'yi (38), tabancayla karnından vurarak yaraladı.

İlkadım ilçesinde D.A. bir hafta önce tartıştığı S.T.'nin Liman Mahallesi Ebu Suud Caddesi´nde olduğunu öğrenip, yanına gitti. D.A., yanında getirdiği tabancayla S.T.´yi karnından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, D.A. ile saklanmasına ona yardım eden arkadaşları M.O. (35) ile K.Ç.´yi (32) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A. tutuklandı, M.O. ve K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-25 17:41:41



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