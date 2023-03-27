Samsun'da çekici, motosikletli polislere çarptı: 1 şehit, 1 yaralı



Ersin DEMİREmre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde çekiciyle motosikletli narkotik ekiplerinin çarpıştığı kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Kaza, Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yöne dönmeye çalışan H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici, Atatürk Bulvarı´nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Tıraş hakimiyetindeki 55 SJ 967 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosiklette bulunan polis memurları Mustafa Ata Tıraş ve arkasında bulunan İsmail Eken metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Tıraş'ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çekicinin sürücüsü H.C.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİREmre ÖNCEL

2023-03-27 00:51:58



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