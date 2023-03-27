Samsun´da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 1´i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde Ü.D.(36) ve İ.D.'nin (39)´ evlerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Dün saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait evde yapılan aramada, 1478 adet sentetik ecza hapı, 30 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin 840 TL ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyonda M.B.Ö. (23) adlı kadın, V.K.(37) ve E.Ç.(37) uyuşturucu madde kullandıkları sırada, Ü.D. ve İ.D. ile birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-27 11:34:29



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