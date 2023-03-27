Polisin şehit olduğu kazada çekicinin sürücüsü adliyede



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Atakum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı kazada gözaltına alınan çekicinin sürücüsü H.C.D., adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; ters yöne dönmeye çalışan H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Tıraş'ın (43) kullandığı 55 SJ 967 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Ata Tıraş şehit oldu, arkasındaki mesai arkadaşı İsmail Eken ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eken'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan çekicinin sürücü H.C.D.'nin işlemleri de tamamlandı. H.C.D., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit polis Mustafa Ata Tıraş için Samsun'da cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze, Samsun Kıranköy Mezarlığı Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-03-27 11:48:00



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