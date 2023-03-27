Polisin şehit olduğu kazada çekicinin sürücüsü tutuklandı (2)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Samsun'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı kazada gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen çekici sürücüsü Hasbi Can Duran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-27 14:22:13



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