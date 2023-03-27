Samsun´da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ü.D. ve İ.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-27 16:36:40



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