Kazada şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı



Emre ÖNCEL-Melih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan motosikletli narkotik polisi Mustafa Ata Traş'ın (43) cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; ters yöne dönmeye çalışan Hasbi Can Duran idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın (43) kullandığı 55 SJ 967 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Ata Traş şehit oldu, arkasındaki mesai arkadaşı İsmail Eken ise yaralandı.

2 çocuk babası Traş için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Traş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi. Törene şehidin eşi Hatice Traş, çocuklar Beren ve Arif Traş, annesi Fevziye Traş, babası Arif Traş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 19 Mayıs Polis MYO Müdürü Ogün Şahin, Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ile mesai arkadaşları katıldı. Cenazede şehidin eşi ile annesi, ayakta güçlükle durabildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, Samsun Kıranköy Mezarlığı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Melih İlhan GÜN

2023-03-27 17:51:40



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