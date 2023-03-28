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Yüzde 70´in üzerinde neme sahip havadan 'İçilebilir su üreten cihaz' yaptılar

DHA

Yüzde 70´in üzerinde neme sahip havadan 'İçilebilir su üreten cihaz' yaptılar


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi´nde 5 mühendis, nemden su üretebilen cihaz yaptı. `Nem2su´ adını verdikleri ve yüzde 70´in üzerinde neme sahip havalarda, günde ortalama 25 litre içilebilir su üreten cihaz ile su problemlerine çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirten proje yürütücüsü Doç. Dr. Çetin Kurnaz, "Bu cihazımız özellikle nem oranı yüksek bölgelerde yüksek verimlilikle çalışabiliyor" dedi.
OMÜ içerisinde yer alan Samsun Teknopark´ta, yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz'ın yaptığı 'Nem2su' projesi ile nemli havadan içilebilir su üretildi. Öğrenci ve mezun 5 mühendis tarafından geliştirilen cihaz, doğayı taklit ederek suyu temiz ve içilebilir hale getiriyor. 2021 yılında 300 bin TL KOSGEB desteği alan projenin yürütücüsü Doç. Dr. Çetin Kurnaz, "Su fakiri bir ülkeyiz. İçme suyuna olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Şebeke gerilimi veya güneş enerji panelleri ile çalışabilen cihaz, umuyoruz ki gelecekte yaşanabilecek su problemlerinin önüne de geçecektir" diye konuştu.
3 FARKLI PROTOTİPİ VAR
Türkiye'de yıllık su tüketiminin şu anda kişi başı 1500 metreküp olduğunu, 2050 yılında bu oranın bin metreküpe kadar düşeceğini söyleyen Doç. Dr. Çetin Kurnaz, "Ülkemiz 2050 yılı itibarıyla su fakiri ülkeler kategorisine girecektir. Yaşamış olduğumuz su ile ilgili problemler, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile birlikte mühendisler olarak bir çözüm arayışımız oldu. Bu arayış içerisinde 'Biz doğayı nasıl taklit edebiliriz?' sorusunu kendimize sorduk. Normal şekilde bulutlardan suyun yeryüzüne inmesi, nasıl gerçekleşiyorsa, elektriksel ve mekaniksel olarak bunu modellemeye çalıştık. 2021 yılında KOSGEB destekli 'nem2su' projemiz kabul oldu ve çalışmalara başladık. Süreç içerisinde 3 farklı prototip yaptık. Elektronik ve mekanik olarak havadaki nemden suyu elde etmek üzerinde çalışmalarımız oldu. 3 farklı prototip, 3 farklı yöntemle çalışıyor. Cihazımızın biri günde 25 litre içilebilir su üretirken, diğer iki prototip cihazımız ise 5´er litre su üretiyor" diye konuştu.
YÜKSEK NEMDE YÜKSEK VERİM
Cihaz ile üretilen suyun, içilebilir olmasının yanı sıra tarımsal sulama ve sanayide de kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Kurnaz, "1 litre suyun üretim maliyeti ortalama 1 TL civarındadır. Cihazımız özellikle nem oranı yüksek yerlerde çok yüksek verimle çalışıyor. Ortalama günlük su tüketimimiz 6-7 litreleri buluyor. Ülkemizde çok büyük bir afet yaşandı. Deprem bölgelerinde ve doğal afetlerin yaşandığı suya ihtiyacın elzem olduğu noktalarda, bu cihazı çok rahatlıkla kullanabiliriz. Cihazın özelliklerinden bir tanesi de şebeke geriliminden yararlanabileceği gibi, şebeke geriliminin olmadığı kırsal alanlarda da güneş enerjisi panelleri ile çalışabilir durumda olmasıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun
2023-03-28 11:35:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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