Deprem gastronomiyi de etkiledi



Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin mutfak çeşitliliğiyle öne çıkan 11 ildeki gastronomi turizmini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Sibel Özel, "2023'te gastronomi anlamında çok üst seviyeye çıkmayı beklerken depreme yakalandık. Deprem gastronominin yüzde 80'ini vurdu. Hızlıca bu yarayı sarmazsak 2023´te gastronomi turizmcileri olarak hem iç hem de dış turizmde kaybetmiş olacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sanayi üretimi, ticaret hayatında aksamalara sebep olurken, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere mutfak çeşitliliğiyle öne çıkan illerde gastronomi turizmini de olumsuz etkiledi. Yaşanılan deprem felaketinin sadece gastronomi turizmini değil ülke turizmini de etkilediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özel, "2023'te gastronomi anlamında çok üst seviyeye çıkmayı beklerken depreme yakalandık. Depremden etkilenen bölgeyi, orta vadede tüm Türkiye'nin yararlanacağı gastronomi kültür ve turizm kentine dönüştürmek lazım. Özellikle Hatay'da bu projeleri `Bir an önce hazırlayalım´ diye akademisyenler olarak görüşüyoruz. Sektör olarak önümüzde 2 aylık boş bir zaman var. Oturup düşünüyoruz, toplantılar yapıyoruz. Türkiye'de UNESCO tescilli üç ilimiz var. Gaziantep, Hatay ve Afyon. Bu kentlerin komşularının da gastronomi anlamında çok önemli bir yeri var" ifadelerini kullandı.

`DEPREM, GASTRONOMİNİN YÜZDE 80´İNİ VURDU´

Deprem felaketinin yaraları acil sarılmazsa hem iç hem de dış turizmde önemli turist kaybı yaşanacağını belirten Prof. Dr. Özel, "Deprem gastronominin yüzde 80'ini vurdu. Gastronomi turizmi olarak gücümüzü kaybettik. Hızlıca bu yarayı sarmazsak 2023´te gastronomi turizmcileri olarak hem iç hem de dış turizmde kaybetmiş olacağız. Ülkemize yılda yaklaşık 300 bin yabancı turist geliyordu. Bununla birlikte yurt içinde GAP turları kapsamında yılda 2-3 milyon insan bölgeyi ziyaret ediyordu. Sadece bölge değil, oradan geçimini sağlayan insanların ekonomisi de sarsılacak. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere Türkiye´nin birçok noktasından oraya tur yapan firmalar ve çalışan rehberler de olumsuz etkilendi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Melih İlhan GÜN

2023-03-30 10:59:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.