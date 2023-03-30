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Salep çeşitliliğinde en zengin ülke Türkiye

DHA

Salep çeşitliliğinde en zengin ülke Türkiye


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 8 cins ve bunlara bağlı 21 türün bulunduğu salep çeşitliliği bakımından en zengin ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de 193 dekar alanda 82 ton salep üretim yapılıyor" dedi.
Endemik bitki türleri arasında yer alan salebin üretimi yasal izinlere bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Sonbahar mevsiminde (eylül ve ekim ayları) dikilen yumruların filizleri, nisan ve mayıs ayında toplanıyor. 2 bin 600 salep yumrusundan ortalama 1 kilo toz salep elde ediliyor. Dondurma, içecek ve kimya sektörlerinde sıkça kullanılan salebin kilosu ise 3 bin TL'den satılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan özel izin ile Samsun'da da 13 ilçede 60 üretici salep üretimi yapıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de üretimin kent geneline yayılması için salep orkidesi üretimi yapan çiftçilere tohum desteği sağladı.
13 İLÇEDE 60 SALEP ÜRETİCİSİ
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, salebin 8 cinsinin ve bunlara bağlı 21 türün olduğunu belirterek, "Salep, ihracatı yasak mallar listesinde. Doğadan toplanmasının ve her türlü formunun satışı yasak. Salep üreticisi olmak isteyen üreticilerimiz, kayıtlı olduğu ildeki Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurarak, 'Süs Bitkisi Üretici Belgesi' alması gerekiyor. Çeşitliliği bakımından en zengin ülke Türkiye. Ülkemizde de en fazla üretiminin yapıldığı yer Samsun. 2021 yılında başlatılan 'Salep Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 13 ilçemizde 60 kişinin salep üretimine katılımı sağlandı" dedi.
Türkiye'de toplam 193 dekar alanda 82 ton salep üretiminin olduğunu, Samsun'un ise 35 ton ile Türkiye'deki en büyük üretici il olduğunu ifade eden Sağlam, "İlimizde resmi olarak ilk salep üretimine 2019 yılında başlandı. 2019 yılında 6 adet resmi salep üreticisi varken; bu sayı, 2021 yılında 60'a yükseldi. 35 ton olan üretimimizi, bu yıl 86 dekar alanda 56 tona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-03-30 11:50:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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