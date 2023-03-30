Depremzede çocuklar at binip, boyama yaptı



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da depremzede çocuklar ata binip, boyama etkinliğine katıldı. Bazı çocuklar, ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeden Samsun'a gelen ailelerin çocuklarına yönelik rehabilitasyon programı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atlı Spor Tesisleri'nde depremzede çocuklar, ata binip, boyama etkinliğine katıldı. Bazı çocuklar, ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin, "Deprem bölgesinden gelen gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz ile travmalarını bir nebze olsun azaltmaya çalışacağız. Bu etkinliğimiz 4-10 yaş grubu için planladık. Diğer yaş gruplarına da etkinliklerimiz devam edecek. Gemi turu, şehir içi gezileri ve kamplar gibi etkinliklerle, deprem bölgelerinden gelen gençlerimizi, çocuklarımızın travmalarını azaltmaya çalışacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-03-30 13:53:33



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