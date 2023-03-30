'Türkiye'de yılda 38 milyon ton atık üretiliyor'



Melih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, öğrencilerin atıklardan yaptığı çalışmaların yer aldığı sergide konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, "Türkiye'de 12 ayda 38 milyon ton atık üretiliyor. Bu rakamın 2050 senesinde 50 milyon tona ulaşması bekleniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 6 yıl önce başlatılıp çevreye, doğaya ve ekonomiye yaptığı katkılarla uluslararası ödüllere layık görülen 'Sıfır Atık Hareketi' kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Sıfır Atık' vizyonunu kentte daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte Atakum Anadolu Lisesi öğrencileri, evsel atıklardan yaptıkları sanatsal eserlerini açtıkları 'Sıfır Atık Resim ve İş Sergisi'nde sergiledi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Tevrat Kisbet, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Katılımcılardan ilgi gören sergide el emeği ürünler izlenime sunuldu. İnteraktif tiyatro ise etkinlikte öğrencileri eğlendirdi. 'Sıfır Atık ve Çevre Bilinci' temalı 'Öğrenciler Arası Öykü ve Dijital Afiş-Slogan Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

'KİŞİ BAŞI, HER GÜN 1 KİLO ÇÖP ÜRETİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, programdaki konuşmasında, "Türkiye'de, 12 ayda 38 milyon ton atık üretiliyor. Bu rakamın 2050 senesinde 50 milyon tona ulaşması bekleniyor. Şehrimizde günde bin ton, senede 350-400 bin ton atık toplanıyor. Kişi başı ise her gün 1 kilo çöp üretiyoruz. Toplanan atıkların sadece yüzde 2'si geri kazandırılabiliyor. Yüzde 98'ini depolamak zorunda kalıyoruz. İşte 'Sıfır Atık Projesi' burada devreye girerek büyük önem taşıyor. Evlerimizde mümkün olduğu kadar çöp çıkarmamalı, atıkları gruplarına göre ayrıştırarak konteynerlere bırakmalıyız. Bunun yanı sıra suyu, elektriği, doğal gazı da tasarruflu kullanmalıyız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Melih İlhan GÜN

2023-03-30 16:51:55



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