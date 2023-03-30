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Hüseyin Eroğlu: Şampiyonluk için bize 75 puanın yeteceğini düşünüyorum

DHA

Hüseyin Eroğlu: Şampiyonluk için bize 75 puanın yeteceğini düşünüyorum


Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Net bir puan söyleyemem ama şampiyonluk için bize 75 puanın yeteceğini düşünüyorum" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig'in lideri Yılport Samsunspor, Cumartesi günü saat 20.30´da kendi sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına bugün Nuri Asan Tesisleri´nde başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hüseyin Eroğlu, Cumartesi günü oynayacağı Pendikspor maçını değerlendirdi.
Pendikspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Aradan sonraki sürecimiz ve ikinci yarı başladığından beri önemli ivme yakaladık. 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bizim zirvede olmamız ve zirveye yürüyüşümüz devam ediyor. Arkadan gelen takımlar da var. Kazandığımız sürece hedefe ulaşmamızın daha kolay olacağını söylüyorum. Pendikspor´a baktığınızda ligin iyi futbol oynayan, yukarıya doğru tırmanmaya çalışan bir takımı. Özellikle bu ligde en alt sıradaki bir takım dahi en üst sıradaki takıma karşı direnç koyabiliyor. Kazanma adına veya kaybetmeme adına bir oyun oynayabiliyor. Biz de kendi sahamızda önemli bir istatistik yakaladık. Bu maça da kazanmak için çıkacağız. Kazandığımız takdir de önemli bir avantaj sağlayacağız. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Onlar da önemli puanlar topladı. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu tip maçlara iyi hazırlanıyoruz ki istikrarlı bir şekilde devam eden bir sürecimiz var. Taraftarlarımızın da bu maça yoğun ilgi duyacağını ve bizi desteklemeye geleceğini tahmin ediyorum. En azından böyle bir beklentim var. Önemli bir istikrar yakaladık. Onlar da inanmaya başladı. Şehir de inanmaya başladı. Bu güzel bir artı. Tabi ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sadece avantajlıyız. Bu maça da çıkıp, 3 puanla ayrılıp avantajımızı artırmak istiyoruz" dedi.
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü´nün Samsunspor´un 19 maçlık yenilmezlik serisini bitirmeye geliyoruz´ söylemine de cevap veren Hüseyin Eroğlu, "Gayet doğal. Bundan önceki rakipler de böyle düşüncedeydi. Futbol 3 neticeli bir oyun. Herkesin kendine göre bir planı var. Şuan herkes Samsunpor´u yenmek için veya kaybetmemek için oynayacaktır. Onlara saygı duyuyoruz. Biz de güçlü bir takımız. Bugünlere kolay gelmedik. Çok çalıştık ve 19 maçlık bir seri yakaladık. Bu bizim için çok değerli. Bununla beraber sahada güçlü bir takım, bütün istatistiklerde ön planda bizi bu günlere getirdi. Doğru ve planlı çalışma bizi başarıya götürecektir. Rakibimiz de buradaki seyirci atmosferinde iyi oynamak için hazırlanacaklar. Boluspor´un da amacı bizim serimizi bozmaktı. Bundan sonraki takımlarda bu mantıkla oynayacaklardır veya böyle hazırlanacaklar. Bunun bilincindeyiz. Bizim ne yapacağımız çok daha önemli. Güçlü bir takımız sahada gücümüzü ortaya koyduğumuz sürece de durum ortada. Önemli olan tabiki bunu sezon sonuna kadar götürmek" diye konuştu.
Sakat veya cezalılar hakkında da bilgi veren Eroğlu, "Muhammet Ali Özbaskıcı ve Barış Alıcı´nın sakatlıkları devam ediyor. Barış Alıcı pazartesi günü bizimle birlikte olacak. Ahmet Sağat´ın bir problemi var. Bennasser´in de Boluspor maçında yaşadığı bir problem var. Ahmet ve Benasser´in durumu yarın netlik kazanacak. Sağlık ekibimiz bunlarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Soner Gönül de kart cezalısı. Laura milli takımdan dönüş yapacak. Emre Demir milli takımdan döndü. Onlar da milli takım hizmetlerini en iyi şekilde yaptılar. Lig devam ediyor. İyi bir kadroya sahibiz. Sahaya giren ve çıkan herkes sistemin bir parçası. Sonradan giren oyuncuların verdiği katkı çok değerli ve anlamlı. Bunun için her oyuncuyu hazırlamak bizim için önemli. İlk geldiğim günden itibaren bunu net bir şekilde söylüyordum. Sistemin bir parçasını oluşturan her oyuncu bizim için değerli olduğunu ve bizim için hazır olması gerektiğini söylüyorum. Bundan sonra bizi götürecek olan bu sistem başarısıdır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Eroğlu, "Biz şuanda 60 puandayız. Rakipler kazanıyor. Net bir puan söyleyemem ama bizim için 75 puanın yeteceğini düşünüyorum. Ama bu futbol, ne olacağını bilemeyiz. Onun için biz her maça en yüksek puanı almak için çıkacağız. Geriye 6 maçımız kaldı. Bunların 4´ü içeride, 2´si dışarıda olacak. Bu istikrarımızı devam ettirdiğimiz takdirde hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu´nun röportajı
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-03-30 17:59:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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