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'Bebeklerde doğumdan 6 hafta sonraki taramalarla kalça çıkıklığının önüne geçilebilir'

DHA

'Bebeklerde doğumdan 6 hafta sonraki taramalarla kalça çıkıklığının önüne geçilebilir'


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)-  SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, kalça çıkıklığının önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Bebeklerde doğumdan 6 haftadan sonra yapılan taramalar sonrasında tedaviye başlanarak hastalığın önüne geçilebilir" dedi.
OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, bebeklerde veya küçük çocuklarda kalçaların soket ve top ekleminin düzgün şekilde oluşmaması nedeniyle oluşan kalça çıkıklığının önemli bir hastalık olduğunu ifade etti. Uyluk kemiğinin kalçayla birleştiği yerin top şeklinde olduğunu ve bunun kalça kemiğinde oval bir yuvaya oturarak eklem meydana getirdiğini ifade eden Doç. Dr. Coşkun, "Kalça çıkığı önlenebilir bir hastalıktır. Mutlaka bebeğin 6 haftalık olduktan sonra ultrason görüntüsü ile taraması yapılmalı. Genetik faktörler etkilidir. Özellikle kız çocuklarında ve ilk çocuksa risk faktörü fazladır. Kalça çıkıklığı olan çocuğun iki bacaktan birisi kısa olur, yürümesinde aksama olur. Mutlaka tedavi edilmelidir" diye konuştu.
BACAK ÇİZGİLERİNDEKİ EŞİTSİZLİKLERE DİKKAT
Türkiye'de her bin doğumdan bir veya ikisinde kalça çıkıklığı görüldüğünü, hastalığın erken teşhisi sayesinde bu oranın düşmeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, "Doğumsal kalça çıkığı ya da gelişimsel kalça displasisi, eskiden Türkiye'de sık gördüğümüz bir hastalıktı. Ancak yapılan ultrasonografi tetkikleri ile bu oran ciddi manada düştü ve erken teşhis sonrasında tedavi şansı doğdu. Kalçanın doğuştan çıkık olması, özellikle kız çocuklarında görülen bir durum. Eğer ilk çocuksa, kız çocuğuysa ve makat gelişli bir doğum gerçekleştiyse, burada gelişimsel kalça çıkığı riski arttı. Ailede de kalça çıkığı hikayesi varsa, bu da genetik faktörler arasında ve doğuşsal kalça çıkığı riski bir miktar daha artmaktadır. Belirtileri, yeni doğan döneminde özellikle bir tarafta kısalık olarak karşımıza çıkabilir. Bacaktaki çizgilerin eşitsizliği ve asimetrisi görülebilir. Çocuk yürümeye başladığında topallama dikkat edilmesi gereken bir bulgudur. Ayrıca, yeni doğan ve yürüme dönemlerinde kalçanın hareketinin bir tarafta kısıtlı olması, özellikle abdüksiyon dediğimiz yana doğru açılmada, ciddi manada kısıtlılık meydana gelir" ifadelerini kullandı.
KALÇA PROTEZİ AMELİYATI GEREKEBİLİR
Ultrasonografik tarama yöntemiyle, erken teşhis ve tedavi olunduğunda, kalça çıkıklığının sorunsuz iyileşme ve önüne geçilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Coşkun, "Tedavi aşamasında, çocukların doğumdan sonraki altıncı haftasında, rutin olarak kalça ultrasonografisi yapılıyor ve burada anormallik saptanırsa, tedavi başlıyor. Öncelikle bandaj tedavileri ve ortez tedavileri kullanılıyor. 6 aya kadar bunlar kullanılabilirken, 6 aydan sonra ameliyathanede alçı sarma ve daha ileri yaşlarda ameliyatlarla kemiğin düzeltilmesi işlemleri yapılabiliyor. Sonraki tedavilerde bu çocuklar artık yürümeye başladıkları için, özellikle topallama dikkat edilmesi gereken bir durum. Erişkin yaşlarda da topallık kalabiliyor ve ilerleyen yaşlarda hastalarda özellikle erişkin yaşlarda, kalça protezi ameliyatları gerekebiliyor. Hastalık sık görülme ihtimalinden dolayı taramalar mutlaka yapılmalı ve aklımızda bulundurulmalı" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-03-31 11:24:38

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