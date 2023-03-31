Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Sezgin Ç. (25) yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 AAU 019 plakalı otomobilin sürücüsü İlhan S., yolun solundaki evininin park yerine girmek istediği sırada, seyir halinde olan Sezgin Ç. idaresindeki 55 ACV plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Sezgin Ç., metrelerce sürüklenerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sezgin Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-03-31 16:37:04



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