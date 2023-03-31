Demir köprüyü yeni yerine dereden götürdüler



Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 22 metre uzunluğundaki 34 tonluk demir köprü, yerinden sökülüp, TIR ile derenin içinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine götürülüp yerleştirildi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından Kirazlık Deresi üzerinde kurulu 6 metre genişliğe, 22 metre uzunluğa sahip 34 tonluk demir köprü, 6 günlük çalışmayla vinçle söküldü. Vinçlerle TIR'a bağlanan köprü, dere içinde, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine götürülüp, yerleştirildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy merkez ile Kutlukent bölgemizi birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarı´mızı ilçemize kazandıracağız. Buradaki geçişleri de kaldırdığımız demir köprünün yerine yapacağımız beton köprüyle sağlayacağız. Vatandaşlarımızın daha güvenli bir köprüyle ulaşımlarını sağlayabilmeleri için demir köprüyü kaldırdık. Hem ilçemizin çehresini değiştiriyoruz hem de ulaşımı daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-03-31 17:20:16



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