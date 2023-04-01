Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker Samsun´da

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Türkiye Hırvatistan maçını izlemek için Bursa'ya gelen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ile Rapçi Sefo, bugün Yüksel Yıldırım´ın davetlisi olarak Samsunspor Pendikspor maçını izlemek için Samsun´a geldi.
Salı günü Bursa´da Türkiye Hırvatistan maçını izleyen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, bugün saat 20.30´da Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda oynanacak olan Yılport Samsunspor Pendikspor Futbol A.Ş. maçını izleyecek. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım´ın yakın arkadaşı olan Davor Suker, maç öncesi Nuri Asan Tesisleri´ne gelerek futbolcularla bir araya geldi.
Şampiyonluk yolunda futbolculara başarılar dileyen Davor Suker, daha sonra Samsunspor´un tesislerini gezdi. Gezinin ardından Davor Suker, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu´na Luca Modric´in isminin yazılı olduğu 10 numaralı Hırvatistan forması hediye etti. Hüseyin Eroğlu da Suker´e isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması verdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-04-01 17:57:04
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