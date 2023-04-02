Samsun'da 16 yılda 91 kızıl geyik üretilip, doğaya salındı



Ersİn DEMİR/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Dağları'na kurulan Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'nda, son 16 yılda 91 kızıl geyik üretilip, çeşitli illerde doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, "Nesli hızla azalan kızıl geyiğini üreterek popülasyonunu desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait 4 Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'ndan birine ev sahipliği yapan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde; yapılan çalışmalarla alan genişletilip, 84 hektara çıkarıldı. 1361 metre rakımdaki alanda 16 yılda 91 kızıl geyik üretilip, Çorum, Samsun, Gümüşhane, Giresun ve Bolu illerinde doğaya bırakıldı. Kunduz Dağları'nda kurulan Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'nda halen 39 kızıl geyik bulunuyor. Korunaklı alanda yaşam süren bu geyiklerin korunması için ise bölgeye girişlere izin verilmiyor.

ÜRETİM İSTASYONU 1984'TE HAYATA GEÇTİ

Memeli ve kanatlı yaban hayvanları için kurulan üretme istasyonlarda elde edilen bireylerin, belirlenen uygun yaşam alanlarında doğaya bırakıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, "Vezirköprü ilçesi Kunduz Dağları'ndaki Geyik Üretim İstasyonu, 1984 yılında 2 adet geyik ile 7 hektar alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında kuruldu. Şu anda üretim; 1361 metre rakımda, 83,5 hektarlık alanda devam etmekte. Kızıl geyiklerin boyları 200-265 santimetre, omuz yükseklikleri 105-150 santimetre, kuyrukları 22 santimetre, ağırlıkları 100-250 kilogram kadardır. Kızıl geyiğin başı ince yapılı, boynu orta uzunlukta, vücudu dolgun, bacakları oldukça narin yapılıdır. Sadece erkeklerdeki boynuz; çatallı ve büyüktür. Her yıl mart-nisan aylarında atılan boynuzların yerine yenileri çıkar ve ağustos ayına kadar gelişir" dedi.

FOTOKAPANLARLA TAKİP EDİLİYOR

Kızıl geyiklerin Türkiye'nin birçok noktasındaki ormanlarda yayılış gösterdiğini anlatan Özyanık, "2006 yılından 2022'ye kadar tutulan izleme cetveli incelendiğinde; merkezimizde 16 yılda 91 adet kızıl geyik doğumu gerçekleşti. Kızıl geyikler, tabiattaki popülasyonun desteklenmesi amacıyla Çorum, Samsun, Gümüşhane, Giresun ve Bolu illerinde doğaya yerleştirildi. Şu an mevcutta farklı yaşlarda 38 geyiğimiz var. Kızıl geyikler salındığı ortamlarda şube müdürlüklerince fotokapanlarla izleniyor. Nesli hızla azalan kızıl geyiğini üreterek popülasyonunu desteklemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-04-02 09:56:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.