Samsun'da caminin bağış kasasından hırsızlık kamerada

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Emre ŞAHİNOL/ALAÇAM(Samsun), (DHA) SAMSUN'un Alaçam ilçesinde bir caminin bağış kasasından hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi, Sadibey camisinde meydana geldi. Cami imamı Fatih Açıkgöz, kasadan para çalındığın şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Açıkgöz, görüntülerde bir kişinin tel aparatla bağış kasasından paraları çaldığını görünce polise başvurdu. Alaçam Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Emre ŞAHİNOL

2023-04-02 11:19:49



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