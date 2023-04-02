Şoförü bıçakla rehin alıp, yolcu otobüsünü kaçırdı (2)

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TUTUKLANDI

ZonguldakHopa seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünü Samsun´dan geçtiği sırada rehin almasının ardından polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Feyyaz Kasap, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-02 22:11:07



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