Yunus Timi´nde görevli polis memuru gülle atmada Balkan ikincisi oldu



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)ATLETİZM Masterler Balkan Salon Şampiyonası´nda ikinci olan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Tim´inde görevli polis memuru Uğur Ergün (37), "Hem Yunus Timi´nde hem de Milli Takım´da vatanıma hizmet etmek benim için büyük bir şans" dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Tim´inde görevli polis memuru Uğur Ergün, 1819 Mart tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu´nda düzenlenen Atletizm Masterler Balkan Salon Şampiyonası´nda ikinci oldu. 7,26 kiloluk gülle atmada 10,37´lik derecesiyle şampiyonayı ikinci tamamlayan Uğur Ergün hedefinin şampiyonluk olduğunu ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Hem emniyet teşkilatında görevini sürdürmenin hem de milli forma ile yarışmanın gururunu yaşadığını dile getire Uğur Ergün, "Aynı zamanda Özel Sporcular Atletizm Antrenörü ve Samsun Gençlik ve Spor Kulübü sporcusuyum. 16 yıldır da Samsun´da polis memuru olarak görev yapıyorum. 30 yıldır sporun içindeyim. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli faaliyetlerde ve sportif yarışmalarda ülkemi gururlar temsil ediyorum. Balkan Şampiyonası´na ilk kez 2022 yılında katıldım. O yıl diğer rakiplerimi geçerek Balkan ikincisi oldum. Geçen mart ayında İstanbul´da yapılan şampiyonada da ikinci oldum" dedi.

`MADALYALARLA DÖNECEĞİM´

Temmuz ayında da yine Balkan Şampiyonası olduğunu belirten Uğur Ergün, "Bu da İtalya´da düzenlenecek. Daha sonrasında ise eylül ayında İzmir´de yapılacak. Bu iki şampiyona için çalışıyorum ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Yine madalyalarla döneceğim. Motosikletli Yunus Timi´ndeyim. Her iki dalda da vatana hizmet etmek benim için çok büyük bir şans. Özellikle bu hizmetleri yapmamda bana imkan tanıyan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen´e ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci´ye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-03 10:41:41



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