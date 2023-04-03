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Bagajdaki stepnenin altında 534 gram metamfetamin ele geçirildi

DHA

Bagajdaki stepnenin altında 534 gram metamfetamin ele geçirildi


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bagaj kısmındaki stepnenin altına gizlenmiş 534 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinden Vezirköprü ilçesine giden otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Vezirköprü ilçesi Çakırtaş Mahallesi´nde kontrol noktası oluşturarak aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki stepnenin altına gizlenmiş 534 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücüsü N.Y.'nin (56) üst aramasında da 0,5 gram metamfetamin ile 1 sentetik hap, yanında bulunan M.Y. (24) isimli kadında da 0,5 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili M.Y. ve N.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmada ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Trafik kurallarına uymadığı ve otomobilin muayenesi yapılmadığı gerekçesiyle sürücüye 18 bin 359 TL trafik cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-03 11:34:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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