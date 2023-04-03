Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Kavak ilçesinde eşi Yasemin D.'yi (32) sırtından 3 kez bıçaklayan Murat Dursun (46), tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Yasemin Dursun'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olay, dün, Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Murat Dursun ile eşi Yasemin Dursun ailevi nedenlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Dursun, eşini sırtından 3 kez bıçaklayıp, kızı A.D.'´yi (5) de alıp kaçtı.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasemin Dursun, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ağır yaralı olan Yasemin Dursun'un ameliyattan çıkıp yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.
Öte yandan polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi, Canik ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Dursun, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-03 15:57:11
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