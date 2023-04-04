

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 11 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheli Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun duyurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı yasadışı bahis ve suç operasyonu düzenlendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla 17 Haziran 2022 tarihinde 2 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan tespitler neticesinde şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL olduğu tespit edildi. Genişletilen soruşturma kapsamında, Samsun merkezli, Adana, Manisa, Aksaray, Rize, İzmir, Erzurum, Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul´da düzenlenen operasyonda 65 kişi, 8 şirket ve şirket sahipleriyle yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü´ne getirildi. Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin emniyete getirilmesiDHA-Gündem Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-04 01:44:03



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