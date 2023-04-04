Samsun´da sahte para operasyonu: 2 gözaltı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da ikinci el eşya satan kişilerden aldıkları ürünlerin ödemesini, aralarına sahte para koyarak yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin aldıkları ikinci el eşyaların ödemesini sahte para ile yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlkadım ve Atakum ilçelerinde ikinci el satışı yapan kişilerle bağlantı kurup, önlem alan polis, aldıkları eşyaların ödemesini aralarına sahte para koyarak yapan T.Ş. (22) ve A.A.´yi (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 67 adet 200 TL ve 1 adet 50 TL´lik sahte banknot ile 5 sentetik hap ve suçta kullanılan araca takılı olan fakat başka araca ait 2 plaka ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-04 11:32:22



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