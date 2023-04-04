Samsun'da silahlı kavgaya 2 tutuklama



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde kavgada A.A.´nın (30) silahla vurulması olayına karışan 3 kişiden 2´si tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi´nde meydana geldi. M.Ç. (40), aralarında husumet olan komşusu A.A.´yı konuşmak için çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasındaM.Ç.´nin yanındaki kişilerden T.T., belindeki silahı çıkartıp A.A.´nın sol dizinin altına tabancayla ateş etti. M.Ç., T.T. ve O.C.G. (25) kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve M.Ç. tutuklandı, O.C.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-04 14:21:03



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