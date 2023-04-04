Samsun'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı (2)

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EV HAPSİ VERİLDİ

Samsun´un İlkadım ve Atakum ilçelerinde ikinci el eşya satan kişilerden aldıkları ürünlerin ödemesini, aralarına sahte para koyarak yapan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-04 15:36:36



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